O festival Sónar vai realizar-se pela primeira vez em Portugal durante o ano de 2022, assentando arraiais em Lisboa. Além da capital portuguesa, o evento conhecerá novas edições noutras cidades dando corpo a um forte movimento de internacionalização.

Realizando-se em Barcelona desde 1994, o Sónar - que se auto-intitula como sendo dedicado à "música avançada" - foi conquistando notoriedade desde então, sobretudo devido ao ecleticismo de um cartaz centrado na música electrónica.

Desde a edição inaugural que atuaram, entre muitos outros, nomes como Björk, Kraftwerk, Chic, Thom Yorke, Beastie Boys, New Order, Gorillaz, De La Soul, Grace Jones ou Aphex Twin. A noite de encerramento tem habitualmente como mestre de cerimónias o DJ francês Laurent Garnier.

A primeira edição portuguesa será anunciada oficialmente no mês de junho não sendo, no entanto, ainda conhecidos as datas e os artistas que irão fazer parte do cartaz. Devido à pandemia de covid-19, a edição de 2021, em Barcelona, foi cancelada. Porém, foi já reagendada para 16, 17 e 18 de junho do próximo ano, tendo sido anunciada a presença dos Chemical Brothers, Arca, Richie Hawtin e The Blaze.

Além dos concertos e atuações de DJs, que ora acontecem em pequenas salas ora em recintos que acolhem dezenas de milhares de espectadores, há habitualmente um vasto programa de conferências com alguns dos melhores especialistas em temas que reunem música, criatividade e tecnologia.