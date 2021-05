A Comic Con Portugal anunciou a sua 7º edição. Realiza-se de 9 a 12 de dezembro, pela primeira vez no Parque das Nações, em Lisboa, sob o mote "A New Hope".

Em comunicado, pode ler-se que o evento de cultura pop ocupará "uma área total de cerca 110 mil m2", com o publico "concentrado num espaço híbrido, englobando a Altice Arena e toda a sua área circundante exterior". Recorde-se que as edições anteriores tiveram lugar no Passeio Marítimo de Algés.

"Será um evento diferente dos anteriores. Queremos trazer uma nova esperança, através de momentos felizes e várias surpresas neste reencontro com os fãs da cultura pop, num evento que volta a ocorrer em dezembro, tal como já tínhamos feito nas primeiras quatro edições. Vamos proporcionar aos visitantes e indústria, o melhor dos 2 mundos, num formato híbrido onde poderão tirar partido dos espaços indoor e outdoor", afirma Paulo Rocha Cardoso, diretor-geral da Comic Con Portugal no texto de apresentação do evento.

Os bilhetes estão disponíveis nas modalidades de Bilhete Diário e Passe Geral (para os 4 dias).