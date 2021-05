Chris Martin, dos Coldplay, entregou um prémio de carreira a Elton John, nos iHeartRadio Music Awards, nos Estados Unidos, e aproveitou a ocasião para gozar com o músico, que acabaria por descrever como "um dos maiores guitarristas de todos os tempos".

"Na verdade, não sei nada sobre o Elton John", começou por dizer o cantor britânico, "portanto, vou apenas ler aquilo que a iHeart escreveu para eu ler. Façam figas. O Elton John nasceu nos Estados Unidos. Trabalhou e viveu com o seu colaborador Bernie Sanders num apartamento que o seu marido, David, mobilou" - o apelido do parceiro de escrita de John é Taupin e o do companheiro de vida é Furnish, que em português significa mobilar.

Martin seguiu o discurso de apresentação nomeando os "clássicos" 'Uptown Girl', de Billy Joel, ou 'I Just Called to Day I Love You', de Stevie Wonder e congratulando John pelas "belíssimas canções".

Numa das piadas mais arriscadas, o cantor disse: "as minhas canções favoritas do Elton são as românticas, particularmente aquela que escreveu para os pais do marido: 'Don't Let Your Son Go Down on Me'", algo como "não deixem o vosso filho ajoelhar-se à minha frente", referindo-se ao sucesso 'Don't Let the Sun Go Down on Me'.