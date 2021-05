Mais de 600 músicos assinaram uma carta aberta, onde apelam aos seus colegas de profissão para que boicotem o estado de Israel.

Entre os signatários estão nomes como Roger Waters, Rage Against the Machine, Julian Casablancas, Serj Tankian, Run the Jewels, Thurston Moore e Nicolas Jaar, entre muitos outros.

A carta exige "justiça, dignidade e direito à auto-determinação" para o povo palestiniano, bem como para todos os que lutam contra "a desapropriação colonial e a violência, por todo o planeta".

"A cumplicidade com os crimes de guerra de Israel esbarra no silêncio, mas hoje o silêncio não é opção", pode ainda ler-se. "Acreditamos que isto é crucial para que, um dia, possamos viver num mundo sem segregação e apartheid".

Leia a carta, na íntegra: