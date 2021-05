Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Afonso Rodrigues, vocalista da banda Sean Riley & the Slowriders, que acaba de lançar o álbum "Life", comentou, a pedido da BLITZ, a escalada de violência na Faixa de Gaza, tema já abordado por músicos como Rage Against the Machine.

"É um absurdo o que está a acontecer e é necessário a comunidade internacional intervir", considera o músico português. "Ligar a televisão e ver edifícios a serem bombardeados em plena luz do dia, em 2021, seja qual for a razão, é surreal."



"Chegámos muito bem à Terra e, à medida que fomos adquirindo conhecimento e capacidade de construção de ferramentas, nomeadamente de armas, fomos sendo cada vez mais atrasados mentais. Estava na altura, sobretudo depois de um ano como 2020, de corrigir uma data de coisas", acredita Afonso Rodrigues.

Ouça a resposta completa pelos 54m 02s.