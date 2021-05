Selma Uamusse, a voz que saltou de um coro de gospel para a banda rock Wraygunn e, nos últimos três anos, se afirmou em nome próprio, é a convidada desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, a cantora nascida em Moçambique fala sobre "Liwoningo", um álbum cheio de luz, e sobre a forma como tentou equilibrar a edição de um disco, o nascimento da filha e a morte do pai num 2020 marcado pela pandemia.

A fé inabalável em Deus, a discussão sobre a destruição do Padrão dos Descobrimentos, a "invisibilidade social da mulher negra" e o racismo em Portugal ou as atrocidades que se passam na província de Cabo Delgado, em Moçambique, foram outros temas abordados no Posto Emissor desta semana.

Também neste Posto Emissor falamos sobre o fenómeno rock da Eurovisão, que em 2021 coroou os italianos Måneskin, o "estado da nação" dos festivais - alguns adiados, outros prestes a anunciar artistas para 2022 -, o álbum de estreia de Pedro Mafama, intitulado "Por Este Rio Abaixo", e os concertos agendados para os próximos dias.

A apresentação do 62º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.