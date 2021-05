Morreu Kevin Clark, músico e ator que interpretou o baterista Freddy "Spazzy McGee" Jones no filme "Escola do Rock", de 2003. Tinha 32 anos.

Clark foi atropelado mortalmente esta quarta-feira em Chicago, enquanto circulava de bicicleta. Os paramédicos foram chamados ao local, e o músico foi transportado ainda com vida para um hospital, onde foi declarado o óbito.

Para além do seu papel em "Escola do Rock", Kevin Clark foi baterista em várias bandas de Chicago, a mais recente das quais os Jess Bess and the Intentions. O último concerto do grupo teve lugar no passado sábado.