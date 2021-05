John Davis, uma das verdadeiras vozes do duo alemão Milli Vanilli, morreu na passada segunda-feira, aos 66 anos, vítima da covid-19. A notícia foi confirmada pela filha do cantor, Jasmin, nas redes sociais: "o meu pai morreu esta noite por causa do coronavírus. Ele fez muita gente feliz com o seu sorriso, o seu espírito feliz, o seu amor e especialmente com a sua música. Deu tanto ao mundo! Por favor aplaudam-no uma última vez".

Recorde-se que os Milli Vanilli, que se tornaram um sucesso no final dos anos 80, com canções como 'Girl You Know It's True', 'Blame It on the Rain' ou 'Girl I'm Gonna Miss You', se revelaram uma das grandes fraudes da história da música pop quando se descobriu que não eram os próprios que cantavam.

Fabrice Morvan e Rob Pilatus davam a cara, mas uma das verdadeiras vozes das canções era a de John Davis e quando a situação foi tornada pública a dupla viu-se mesmo obrigada a devolver o Grammy de artista revelação que tinham recebido em 1990. Davis deu voz a algumas canções dos três albuns dos Milli Vanilli, junto com outros dois cantores, Charles Shaw e Brad Howell.

Davis nasceu nos Estados Unidos mas mudou-se para a Alemanha nos anos 80, tendo começado então a trabalhar com o duo de Munique. Segundo o produtor Frank Farian, o cantor foi contratado para disfarçar a falta de "qualidade vocal" de Morvan e Pilatus. Depois de a farsa vir a público, Davis formou os The Real Milli Vanilli com os outros cantores por trás do duo mas sem grande sucesso.

Recentemente, foi divulgado que um documentário, intitulado "Girl You Know It's True", contará a história dos Milli Vanilli, recorrendo a imagens inéditas e a entrevistas com os verdadeiros cantores do projeto e Morvan, o único elemento sobrevivente - Pilatus morreu em 1998.