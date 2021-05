O elenco da série "Friends" que se reuniu para o especial "Friends: The Reunion", que estreou ontem na HBO Portugal, acabou com as ilusões dos fãs, garantindo que não vai voltar a reunir-se no pequeno ecrã. A pergunta foi feita pelo apresentador James Corden, e Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc não deixaram lugar para dúvidas: "nunca mais voltaremos a fazer isto".

"Essa possibilidade está do lado [dos criadores da série], Marta [Kauffman] e David [Crane] e uma vez ouvi-os dizer que encerraram a série muito bem, e eu concordo plenamente", respondeu Kudrow, que desempenhava o papel de Phoebe Buffay, "teriam de desfazer todas essas coisas boas para conseguir ter novas histórias para contar".

Courtney Cox acrescentou: "honestamente, e isto vai fazer-me chorar, mas esta será a última vez que responderemos a essa pergunta enquanto grupo. Não voltaremos a fazer isto, novamente, daqui a 15 anos".

"Friends" foi uma das mais populares séries de comédia da televisão norte-americana e "Friends: The Reunion" juntou os seis protagonistas no estúdio onde decorreram as gravações, entre 1994 e 2004. Entre entrevistas com os atores e algumas participações especiais de peso, Kudrow juntou-se a Lady Gaga para cantar em dueto uma das canções mais inesquecíveis da série, 'Smelly Cat'.