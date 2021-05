Os rumores que apontam Kanye West e Irina Shayk como um novo casal estão a ganhar força nos sites de celebridades norte-americanos. A suspeita surgiu depois de uma fonte não identificada ter dito ao site DeuxMoi: "o Kanye West está a namorar em segredo Irina Shayk, mãe da filha de Bradley Cooper".

Recorde-se que West está neste momento em processo de divórcio de Kim Kardashian, com quem foi casado durante seis anos e com quem tem quatro filhos. Antes de ter namorado com o ator de Hollywood, Shayk tinha também tido uma relação amorosa com Cristiano Ronaldo.

O rapper norte-americano e a modelo russa conheceram-se há mais de uma década, quando Shayk participou no vídeo de 'Power', no qual desempenhava o papel de um anjo. Dois anos depois, a modelo participou no desfile da marca de roupa de West na Semana de Moda de Paris.