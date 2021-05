Foi emitida uma ordem de prisão para Marilyn Manson, no estado do New Hampshire.

O músico foi acusado de dois crimes de agressão.

O caso remonta a 2019, quando Manson agrediu um videógrafo durante um concerto seu no Bank of New Hampshire Pavilion, a 18 de agosto desse ano.

O videógrafo em questão havia sido contratado para filmar o concerto, e encontrava-se na frente de palco quando ocorreram as agressões.

Segundo as autoridades locais, tanto Manson como o seu advogado "sabem da existência desta ordem há algum tempo". O músico não regressou ainda àquele estado desde o incidente.

Caso seja considerado culpado, Marilyn Manson poderá vir a ser sentenciado a um ano de prisão e a uma multa no valor de 2 mil euros.