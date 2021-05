Dave Grohl passou esta semana pelo "The Tonight Show", de Jimmy Fallon, onde participou de um desafio que consistia em tentar reconhecer canções tocadas de forma "alternativa" pela banda residente, os The Roots.

Após acertarem em 'Back In Black' (AC/DC), 'Summer Of '69' (Bryan Adams) e 'Heart of Glass' (Blondie), Grohl e Fallon foram confrontados com teste a sério: uma versão jazz de 'Lithium', dos Nirvana, que o antigo baterista da banda não conseguiu reconhecer sem muita ajuda.

Veja o vídeo: