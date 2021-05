Acaba de ser revelada uma nova canção do novo álbum de Salvador Sobral, "bpm", nas lojas e nos serviços de streaming a partir desta sexta-feira.

'Paint the Town', a canção, interliga-se com o conceito criado por Salvador Sobral e Leo Aldrey para este disco.



"Quando me juntei com o Leo Aldrey no Alentejo, em fevereiro de 2020, para começarmos a escrever este disco, decidimos criar um cenário conceptual em torno do qual começámos a compor. Foi assim que surgiu a ideia da última noite num teatro. Um teatro numa cidade qualquer, numa época qualquer que iria ser demolido no dia seguinte para ser transformado num parque de estacionamento e fazia então a sua última noite de espetáculo. Que tipo de pessoas estariam presentes? E qual seria a relação entre elas?", explica Salvador Sobral em comunicado.



'Paint the Town', prossegue o músico, "é narrada pela cenógrafa do teatro, uma personagem revolucionária que não aceita a sua demolição - congeminada por um magnata - e que como último ato de rebelião decide deixar sacos gigantes de tinta espalhados pelo edifício para que, no dia seguinte, no momento da demolição, a cidade inteira se encha de cor."



Realizado por Jep Jorba, o vídeo conta com a participação das crianças que fazem os coros na canção: Bianca Pereira, Diana Gomes, Ghaith Driouich, Inês Madruga, Leonor Gomes, Lucas Cruz, Santiago Oliveira e Sofia Gomes, todos alunos da orquestra geração do núcleo do agrupamento Almeida Garrett.