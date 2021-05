Billy Corgan falou sobre os seus primeiros tempos nos Smashing Pumpkins, admitindo que, "quando eu era mais novo não me consideravam bonito".

Ao podcast "Best Advice", Corgan revelou ter sido aconselhado pelo antigo manager dos Smashing Pumpkins a "esquecer o rock".

"Tens canções bonitas de que as miúdas gostam e é isso que tens de fazer", disse-lhe.

Hoje em dia, o músico considera tais discussões sobre a sua aparência física "curiosas".

"Digo-o de forma honesta. Quando eu era mais novo não me consideravam bonito. Pelo que a minha aparência não fazia parte de uma fórmula qualquer para que a banda tivesse sucesso", afirmou.

"Os fotógrafos tentavam que eu ficasse atrás nas fotografias da banda. Juro. Mas as coisas mudam. Agora o look de vampiro está na moda, e as pessoas falam-me da forma como me vestia, da influência que tive".