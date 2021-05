Os Suspect208, banda formada pelos filhos de Slash e Robert Trujillo e que contou, como vocalista, com o filho de Scott Weiland, deram por encerrada a sua atividade.

Após lançar o seu primeiro single, 'Long Awaited', em novembro, o grupo teve uma existência tumultuosa. Em janeiro, os Suspect208 anunciaram a saída de Noah Weiland, o filho do malogrado vocalista dos Stone Temple Pilots, por abuso de drogas.

Sete meses após Weiland ter sido substituído por Cody Houston, e após o lançamento de dois novos singles ('Nicotine' e 'You Got It'), os Suspect208 anunciam agora o seu fim.

De acordo com o guitarrista Niko Tsangaris, London Hudson, filho de Slash, terá saído da banda para se dedicar à família - a sua namorada está grávida - e Robert Trujillo fê-lo sem explicações.

Com isto, Tsangaris e decidiu acabar com o grupo e formar um outro, novamente com Hudson: os S8NT ELEKTRIC, que deverão editar música nova ainda este ano.