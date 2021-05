O Primavera Sound de Barcelona já anunciou o cartaz da sua edição de 2022, que se realizará no decorrer de dois fins de semana.

Para o evento catalão estão confirmados artistas como Strokes, Tame Impala, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Jesus and the Mary Chain, Idles, Sharon Van Etten, Interpol, The National e Lorde, entre centenas de outros nomes.

As datas do Primavera Sound Barcelona, que se realiza no Parc del Fòrum, são 2, 3 e 4 de junho e 9, 10 e 11 de junho.

Entre 5 e 8 de junho haverá mais de 150 concertos em salas de Barcelona e o evento chega ao fim com uma festa a 12 de junho, sob o mote Brunch on the Beach (brunch na praia).

No primeiro fim de semana do Primavera Sound de Barcelona atuarão muitos dos artistas que estavam agendados para as edições canceladas do festival, de 2020 e 2021, como Pavement, Tyler, the Creator, Massive Attack, Gorillaz, The National ou Beck. Nick Cave e os seus Bad Seeds juntam-se a este elenco no fim de semana de 2 a 4 de junho.

No segundo fim de semana, os Strokes, Tame Impala, Tyler, the Creator, Gorilla e Massive Attack voltam a tocar no festival, juntando-se-lhes Lorde, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, Run The Jewels e M.I.A..

Quanto ao NOS Primavera Sound, que acontece no Porto de 9 a 12 de junho, a organização promete dar novidades na próxima semana.

Veja aqui o anúncio do cartaz do Primavera Sound de Barcelona 2022 e, abaixo, todos os nomes confirmados.