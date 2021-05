Convidado do mais recente Posto Emissor, Afonso Rodrigues, vocalista da banda Sean Riley & the Slowriders, que acaba de lançar o álbum "Life", falou da sua paixão pelas motas e do que mais o atrai nas duas rodas.

Citando o autor do livro "Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas", best seller de Robert M. Pírsig, o músico ilustra: "Há uma coisa que ele diz [e é verdade]: há algo de especial em ires a 100 quilómetros por hora e o teu pé, o teu calcanhar, ir a 10 centímetros do alcatrão que roda sob ti. Isso faz com que tenhas um sentimento de alerta e, ao mesmo tempo, uma capacidade de abstração."

"Quando ando de música, não vou a ouvir música nem a checkar o telemóvel... Ajuda-me a centrar no momento presente", resume.

Ouça a resposta completa de Afonso Rodrigues pelos 37m 55.