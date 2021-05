Os Megadeth despediram o seu baixista, David Ellefson.

Em causa estão as alegações de que Ellefson teria assediado sexualmente uma menor de idade, após vários vídeos explícitos com a rapariga em questão terem sido divulgados nas redes sociais.

Em comunicado, o líder da banda, Dave Mustaine, afirmou que esta decisão "não foi tomada de ânimo leve".

"Não conhecemos todos os detalhes do que se passou, mas o que já foi revelado torna impossível continuarmos a trabalhar juntos", pode ler-se.

Há duas semanas, o baixista divulgou ele próprio um comunicado no qual rejeitava todas as acusações, dizendo que as conversas e vídeos divulgados ocorreram entre dois adultos. "Não me orgulho disto, mas estas conversas e interações privadas foram retiradas do contexto", disse então.