A canção que representou Portugal na Eurovisão, 'Love Is on My Side', dos Black Mamba, está posicionada no 17º lugar do top global "Viral 50" do Spotify, depois da grande final do festival, no passado sábado. Até ao momento, já foi escutada mais de 1 milhão e 400 mil vezes.

O tema terminou em 12º lugar na competição e está entre as canções mais populares da tabela da plataforma de streaming compilada com base num algoritmo que observa diversos fatores, entre os quais as partilhas nas redes sociais.

'Shum', levada pelo grupo Go_A, da Ucrânia, à Eurovisão, é, de entre todas, a canção do festival com mais popularidade viral, estando em 2º lugar no top, seguida por 'Dark Side' dos finlandeses Blind Channel em 5º; 'Tout l'Univers' do suíço Gjon's Tears em 6º; 'Voilà' da francesa Barbara Pravi em 7º; 'Zitti e Buoni' dos vencedores italianos Måneskin em 9º; e 'Mata Hari' da concorrente do Azerbaijão, Efendi, em 10º.

'Love Is on My Side' não figura na tabela de 200 canções mais escutadas em termos globais, mas a canção italiana está em 9º lugar, com uma série de outras canções saídas da edição deste ano do festival a integrá-la também. 'Arcade' de Duncan Laurence, vencedor da edição de 2019, está em 37º lugar.