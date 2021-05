Os Ultra Vomit, uma banda de grindcore de Nantes, deram um concerto privado para o presidente de França, Emmanuel Macron.

O concerto foi o resultado de uma aposta feita por Macron com dois populares YouTubers franceses, McFly e Carlito, que lhes pediu que criassem um vídeo em que apelassem ao cumprimento das regras de segurança básicas durante a pandemia.

Caso o vídeo atingisse as 10 milhões de visualizações - o que aconteceu -, McFly e Carlito seriam convidados a filmar no Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente francês.

Os dois YouTubers levaram consigo os Ultra Vomit, que interpretaram uma versão d'"A Marselhesa", juntamente com a canção de embalar 'Une Souris Verte'. Veja o vídeo: