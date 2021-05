Antes de vencerem a Eurovisão, com a canção 'Zitti e Buoni', os italianos Måneskin participaram na edição italiana do concurso televisivo "X Factor", em 2017, tendo assinado versões de canções dos Black Eye Peas ou The Killers durante a sua participação.

Contudo, a banda liderada por Damiano David não perdeu o amor pelas versões e continuou a cantar canções alheias, como 'Back to Black' de Amy Winehouse, 'Take Me Out' dos Franz Ferdinand ou 'Raggamuffin' de Selah Sue. Veja os vídeos.