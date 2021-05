Liam Gallagher respondeu ao seu irmão, Noel, que disse recentemente que reuniria os Oasis por um valor a rondar os 120 milhões de euros.

Na conta de Instagram "Oasis Mania", gerida por fãs da banda britânica, Liam deixou um comentário à notícia das declarações de Noel: "Eu fazia de graça".

As declarações de Noel foram dadas durante uma entrevista no programa de Jonathan Ross, com o guitarrista a acrescentar, imediatamente a seguir, que não acredita que alguém pague essa quantia, que define como "absurda".

Veja aqui: