Thom Yorke e Jonny Greenwood apresentaram a sua nova banda, os The Smile, durante uma aparição surpresa no evento "Live at Worthy Farm", organizado pelo festival de Glastonbury e transmitido online.

Este novo projeto conta ainda com o baterista Tom Skinner, dos Sons of Kemet, e o seu nome é oriundo de um poema de Ted Hughes.

Para além de temas originais, os The Smile interpretaram, durante o evento, uma canção inédita dos Radiohead, 'Skirting on the Surface'. Ainda não é certo que o grupo vá editar algo no futuro.

Confira o alinhamento: