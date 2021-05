Duran Duran, A-ha, Bush e Xutos & Pontapés foram confirmados no Palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa, a 25 de junho de 2022, mantendo-se assim o alinhamento que já tinha sido definido para a edição deste ano, que se viu adiada devido à pandemia.

Os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantém-se válidos. A organização remete para o seu site oficial todas as questões relacionadas com bilhetes.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Além dos nomes confirmados esta segunda-feira, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher.