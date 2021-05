Lil Nas X teve um incidente com a indumentária na sua estreia enquanto convidado musical no popular programa de televisão norte-americano "Saturday Night Live". O artista estava a cantar o êxito 'Montero (Call Me By Your Name)' quando as suas calças rasgaram.

"Não acredito que as minhas calças se rasgaram em direto na televisão", escreveu o artista no Twitter depois do programa, "queria tanto dançar no varão que é isto que acontece".

Nas X tentou recriar a dança que faz no vídeo da canção e ao perceber que as calças de cabedal se rasgaram reagiu de forma divertida. Veja o vídeo inteiro abaixo e também o excerto do momento do incidente.