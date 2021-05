Há cada vez mais concertos marcados para 2022. Desta vez, foram os Future Islands, banda norte-americana liderada por Samuel T. Herring, a anunciar o seu regresso a Portugal.

Os Future Islands irão atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 10 de março de 2022, em apresentação do novo "As Long As You Are".

Os bilhetes custam entre 28 e 34 euros.

Recorde aqui as imagens do último concerto dos Future Islands em Portugal, mais precisamente no NOS Alive, em 2018.