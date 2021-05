A t-shirt do porta-voz do júri da Geórgia, Oto Nemsadze, causou polémica durante a final do Festival da Eurovisão.

Enquanto apresentava os pontos atribuídos pelo seu país, Nemsadze envergou uma t-shirt com um mapa da Geórgia, que incluía as regiões disputadas da Ossétia do Sul e da Abecásia.

Segundo o website ESC Portugal, são já vários os internautas a pedir a intervenção da União Europeia de Radiodifusão, já que as regras do concurso não permitem a inclusão de mensagens políticas.

A Abecásia e a Ossétia do Sul declararam unilateralmente a sua independência em 2008, após um conflito armado que opôs a Geórgia à Rússia, com estes últimos a apoiar os separatistas.