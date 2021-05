'Love Is On My Side', tema com o qual os Black Mamba concorreram ao festival da Eurovisão, obteve o 12º lugar na tabela geral, sendo o 7º mais votado pelo júri do concurso e o 19º mais votado pelo público.

A banda portuguesa obteve, do júri, votos de 22 países distintos (incluindo 12 pontos da República Checa) e, do público, de 6 países (França, Suíça, Países Baixos, Rep. da Irlanda, Islândia e Espanha).

É a segunda melhor participação portuguesa no século XXI, apenas suplantada pelo vitorioso Salvador Sobral.

Recorde aqui a atuação e confira a lista completa dos países que votaram em Portugal:

Júri:

12 pontos

República Checa



10 pontos

Islândia

Roménia



8 pontos

Polónia

Geórgia

França



7 pontos

Malta

Áustria

Reino Unido

Suíça



6 pontos

Itália

Bulgária

Lituânia



5 pontos

Estónia

Espanha

Sérvia



2 pontos

Moldávia

Azerbaijão

Ucrânia

1 ponto

Chipre

Bélgica

Croácia

Televoto:

8 pontos

França

Suíça



6 pontos

Países Baixos



2 pontos

Irlanda

Islândia



1 ponto

Espanha