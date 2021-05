Enquanto os resultados do teste de despistagem de drogas não chega, uma fotografia, entretanto divulgada, parece confirmar a explicação dada por Damiano David, vocalista dos Måneskin, vencedores da edição deste ano da Eurovisão, quando confrontado com as acusações de consumo de drogas durante a final de sábado.

Nos instantes, captados pelas câmaras de televisão, que levaram às suspeitas, o cantor debruça-se sobre a mesa em redor da qual a banda se encontrava sentada, durante o anúncio dos resultados das votações, aparentando estar a inalar algo.

Confrontado, o David explicou, na conferência de imprensa que se realizou no final da cerimónia, que apenas se debruçou porque um dos seus colegas tinha partido um copo. O músico disponibilizou-se a fazer um teste para comprovar que não consumiu substâncias ilícitas.

A organização já tinha confirmado que, efetivamente, foram encontrados vidros partidos no local e agora foi divulgada uma fotografia na qual se vê o copo partido. Veja abaixo.