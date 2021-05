As The Linda Lindas, banda punk formada por raparigas adolescentes e que se tornou viral esta semana, assinou pela editora Epitaph.

Segundo a revista "Variety", o contrato com a editora fundada por Brad Gurewitz, dos Bad Religion, e que lançou discos importantes de bandas como Offspring, NOFX ou Rancid, já está assinado.

As The Linda Lindas estão a dar que falar desde que 'Racist Sexist Boy', canção que compuseram e que nasceu após uma das membros do grupo ter sido descriminada na escola, devido às suas origens asiáticas, se tornou viral nas redes sociais.