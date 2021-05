O Reino Unido voltou a ocupar o último lugar no Festival da Eurovisão.

James Newman, que participou com 'Embers', replicou a participação britânica de 2019, que também se ficou pelo 26º e último lugar.

Contudo, Newman conseguiu fazer ainda pior: não obteve qualquer ponto, nem do júri nem do televoto.

No entanto, o músico britânico reagiu com humor. Com o público presente a apupar o anúncio de zero pontos, Newman ergueu-se e pediu aplausos - num momento que marcou esta edição. Veja: