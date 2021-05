30 de maio de 2014. Foi esta a data do último concerto dos Linkin Park em Portugal, na altura ainda com um dos seus timoneiros, Chester Bennington. O vocalista viria a falecer três anos mais tarde, em julho de 2017, mas em 2014 o reencontro com os fãs portugueses acontecia num clima de grande partilha e alegria.

Na altura, escrevia a reportagem BLITZ: "A banda californiana continua a arrastar uma verdadeira legião de fãs, que atravessa já várias gerações, com Chester Bennington e Mike Shinoda a manterem uma química explosiva em palco que contamina tudo à sua volta sempre que, a plenos pulmões, sacam de mais um hino de estádio. O concerto pode ter começado meia-hora atrasado, mas as 68 mil pessoas que entraram no recinto até às 23h00 não se mostraram insatisfeitas quando a banda se atirou de cabeça para um concerto dividido em três atos, cada um dos quais encerrou com um tema emblemático."



A entrega de Chester Bennington era bem evidente, com o vocalista a agradecer o entusiasmo da multidão, exclamando: "Thank you, Portugal. We fucking love you". E a sua generosidade também ficou também à vista de todos. De volta à reportagem de 2014: "Chester Bennington intertomperia a novidade 'Wastelands' para anunciar que tinha no bolso CDs com a nova canção, que ninguém encontraria noutro lado qualquer, arremessando-os de seguida para meio do público."

Recorde aqui o concerto na íntegra: