"O rock and roll nunca irá morrer". Foi assim que o vocalista dos italianos Maneskin reagiu, ainda em palco, à vitória da sua banda no Festival da Eurovisão.

Os italianos, que eram à entrada para a grande final os favoritos a vencer o concurso, receberam 318 pontos do televoto, o que lhes permitiu ultrapassar os concorrentes mais diretos: Suíça, França e Malta, os preferidos do júri.

Portugal ficou-se pelo 12º lugar, com os Black Mamba a obterem mais votos do júri que do público. O último posto voltou a ser ocupado pelo Reino Unido - que acabou, uma vez mais, com zero pontos.

Reveja a atuação dos Maneskin: