A revista "Metal Hammer" elegeu as 100 melhores canções de heavy metal editadas no séc. XXI.

Da lista fazem parte nomes bem conhecidos da cena metal, como os Slipknot, Deftones, Mastodon ou Ghost, e até uma banda que, em 2019, cantou com o português Toy na Altice Arena: os Trivium.

O primeiro lugar da lista coube aos System of a Down, com o clássico 'Chop Suey!'. Confira a lista completa através deste link e veja o top 10:

10. Rammstein, 'Sonne'

9. Gojira, 'Stranded'

8. Nightwish, 'Nemo'

7. Lamb Of God, 'Redneck'

6. Mastodon, 'Blood and Thunder'

5. Trivium, 'Pull Harder on the Strings of Your Martyr'

4. Ghost, 'Square Hammer'

3. Deftones, 'Change (In the House of Flies)'

2. Slipknot, 'Duality'

1. System of a Down, 'Chop Suey!'