101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'A Festa da Vida'

Carlos Mendes

(1972)

Carlos Mendes é um artista desconcertado. Soube ser muitos; não soube ser senão muitos. Teve muitos ofícios, assumiu vários espectros em cada um desses ofícios. É um artista intervalar. Periférico e alinhado. Subversivo e engajado.

Escolher ser artista em Portugal, excluindo minorias e figuras insuspeitas (e também suspeitas), adivinha-se atravessar um percurso inclemente. Como em qualquer país, aliás – grande ou pequeno – porque sendo pequeno o mercado é ajustado a essa dimensão; sendo grande, a concorrência é selvagem. A encruzilhada é factual, em todo o caso.

Carlos Mendes é uma das nossas maiores referências. Apesar do trajeto ziguezagueante, sabe que o público lhe guarda carinho e admiração. Porque tudo faz (e fez) com rigor, entrega e simpatia. Tem aquilo a que se chama uma ‘carreira’, ainda que essa ‘carreira’ tenha sido construída na música, na arquitetura, no teatro e na televisão. Foi um dos rapazes aprumados dos Sheiks, um grupo com quatro rapazes que sabiam cantar (sobretudo ele), foi menino de festivais, foi arquiteto co-responsável pelo Hospital de Guimarães, foi cantor de intervenção, foi cantor açucarado, foi amante de palavras e de poetas, foi cantor lírico, foi vigarista oxigenado numa novela, foi ator em peças de teatro, apresentador de programas na TV... um percurso inusitado de um homem vertical – podendo esta correlação ser tomada como incongruente.

O pai estava impedido de exercer medicina em hospitais públicos – por ideologicamente estar em desacordo com o regime vigente – mas esforçava-se por possibilitar uma educação elegante aos seus três filhos, dando para isso consultas desenfreadamente. Carlos Mendes acostumou-se por isso a valorizar o trabalho e a elegância. Os seus e dos que o rodeiam.

Cresceu na Alameda e a sua sala de ensaios era o jardim da fonte luminosa em frente à sua casa, a partir dos treze anos. Os Sheiks aí nasceram e a sua génese assentou em uma reação de raiva: Jorge Barreto, à mesa da Mexicana, na Praça de Londres, desafiou Carlos Mendes a irem até ao Liceu Camões – onde tocava um conjunto que talvez os deixassem subir ao palco para tocar um ou dois temas que tinham ensaiado vezes sem conta no jardim. Tendo sido escorraçados e impedidos de tocar alguns acordes dos hits pré-Beatles, no caminho de volta Carlos Mendes jurou que iria liderar uma grande banda. Ironicamente, anos mais tarde, o vocalista que não os tinha deixado tocar tentou ingressar nos Sheiks – e teve recompensa pelo seu pedantismo.

Carlos Mendes sairia nove meses antes do fim da banda que criara – para estudar arquitetura – e firmaria carreira a solo. Numa primeira fase com pouca convicção, depois já assombrado pelas palavras, pelas canções, pelo novo que queria criar, pela personagem que estava convicto poder fazer diferente. Ganhou o Festival RTP da Canção em 1968 e em 1972. Em 1972, a terminar o curso de arquitetura, respondeu a um anúncio no jornal de José Niza, o médico-poeta, para cantar ‘A festa da vida’. Estava convicto de que iria vencer. Por muito. E venceu. Por muito. Com uma diferença de 150 pontos para o segundo classificado, Paco Bandeira. Como curiosidade, o vencedor do ano subsequente, Fernando Tordo (com ‘Tourada’), seria remetido para último lugar neste festival.

José Niza era um homem inconformado. Estivera nas matas do norte de Angola e de lá trouxera lirismo e carência de afetos. Escreveria (vencendo) em 1974 ‘E depois do adeus’ e dois anos mais tarde ‘Flor de verde pinho’, mas foi ‘A festa da vida’ que obteria a melhor classificação portuguesa até então na Eurovisão, um garboso sexto lugar. No Teatro S. Luiz, em Lisboa, Carlos Mendes estava tenso, percebia-se, com algumas hesitações nas oitavas mais exigentes, mas sobrou para vencer destacado. As meninas do coro vestiam o mesmo fato de bom corte que o intérprete, gravata incluída. Haveria de estar bem mais desinibido e espontâneo em Edimburgo, um mês mais tarde – e essa simpatia contagiou o júri europeu.

Depois do 25 de Abril, foi comum atribuir-se a canções escritas antes mensagens subliminares – como se cada verso contivesse uma mensagem subversiva, a esgueirar-se do olhar pouco atento da censura. Todavia, ‘A festa da vida’, apesar de ter sido escrita por um homem impaciente e indignado, perdura sobretudo como uma canção muito bela. ‘A festa da vida’ une uma letra rendilhada, uma música engenhosa e sobretudo uma figura e voz invulgares. Integra componentes que compõem uma canção intemporal. Perpassou gerações e tem resistido a outras leituras e linguagens. São canções como esta que determinam a definição de música ligeira portuguesa. Carlos Mendes, esse, continua, na sua elegância, a escolher as melhores canções para nos tocar. Serve-nos há mais de 50 anos uma festa de palavras, acordes e afinidades – deixando honrado o seu país.

Que tragam cobertores ou mantas

O vinho escorra pelas gargantas

E a festa dure até às tantas

Ouvir também: ‘Amélia dos olhos doces’ (1977). Um álbum insuflado de causas novas, “Canções de ex-cravo e malviver”. Amélia na canção é uma prostituta – simbolizando a luta de mulheres que nem pela sua condição de vida desafortunada perdem a doçura. Uma letra sublime de Joaquim Pessoa.