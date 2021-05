Portugal ficou em 12º na edição deste ano do Festival da Eurovisão.

A canção 'Love Is On My Side', dos Black Mamba, recebeu uma votação mais generosa por parte do júri do que do público, obtendo 12 pontos da República Checa e 10 da Islândia.

Recorde aqui a atuação dos Black Mamba na final da Eurovisão e as fotos de todas as atuações:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6