Bono juntou-se a Linda Perry (ex-4 Non Blondes) para um tema novo, intitulado 'Eden (To Find Love)'.

Este tema fará parte da banda-sonora do documentário "Citizen Penn", que se encontra disponível via streaming na plataforma Discovery+.

O vídeo respetivo conta com imagens do próprio documentário, que aborda a faceta ativista do ator Sean Penn, sobretudo os seus esforços para ajudar o povo haitiano na ressaca do terramoto que devastou o país em 2010.

Ouça aqui 'Eden (To Find Love)':