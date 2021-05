Billie Eilish anunciou as datas da sua nova digressão, que passará pelos Estados Unidos e Europa em 2022.

A cantora irá apresentar, ao vivo, os temas de "Happier Than Ever", álbum que sairá a 30 de julho.

A digressão terá início em Nova Orleães, a 3 de fevereiro, com Eilish a chegar à Europa a 3 de junho, para 18 concertos em países como o Reino Unido, França e Alemanha.

Portugal fica para já de fora, após o nome de Billie Eilish ter feito parte dos cartazes do NOS Alive 2020 e 2021, entretanto cancelados devido à pandemia.

A digressão europeia anunciada termina no início da época festivaleira europeia, o que pode antever que serão marcadas datas em festivais na Europa, logo a seguir. Confira as datas:

3/2 – Smoothie King Center – Nova Orleães, LA

5/2 – State Farm Arena – Atlanta, GA

6/2 – Spectrum Center – Charlotte, NC

8/2 – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA

9/2 – Capital One Arena – Washington, DC

10/2 – Bryce Jordan Center – University Park, PA

12/2 – KeyBank Center – Buffalo, NY

13/2 – Wells Fargo Center – Filadélfia, PA

15/2 – Centre Bell – Montreal, QC

16/2 – Scotiabank Arena – Toronto, ON

18/2 – Madison Square Garden – Nova Iorque, NY

19/2 – Madison Square Garden – Nova Iorque, NY

20/2 – TD Garden – Boston, MA

22/2 – Prudential Center – Newark, NJ

8/3 – Legacy Arena – Birmingham, AL

9/3 – Bridgestone Arena – Nashville, TN

11/3 – Yum! Center – Louisville, KY

12/3 – Little Caesars Arena – Detroit, MI

14/3 – United Center – Chicago, IL

15/3 – Xcel Center – St. Paul, MN

16/3 – CHI Health Center – Omaha, NE

19/3 – Ball Arena – Denver, CO

21/3 – Vivint Arena – Salt Lake City, UT

24/3 – Rogers Arena – Vancouver, BC

25/3 – Climate Pledge Arena – Seattle, WA

29/3 – Chase Center – São Francisco – CA

30/3 – Golden 1 Center – Sacramento, CA

1/4 – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

2/4 – Gila River Arena – Glendale, AZ

6/4 – Forum – Los Angeles, CA

8/4 – Forum – Los Angeles, CA

9/4 – Forum – Los Angeles, CA



3/6 – SSE Arena – Belfast, RU

4/6 – 3Arena – Dublin, IRL

5/6 – 3Arena – Dublin, IRL

7/6 – AO Arena – Manchester, RU

8/6 – AO Arena – Manchester, RU

10/6 – The O2 – Londres, RU

11/6 – The O2 – Londres, RU

12/6 – The O2 – Londres, RU

14/6 – The SSE Hydro – Glasgow, RU

15/6 – Utilita Arena – Birmingham, RU

16/6 – The O2 – Londres, RU

18/6 – Ziggo Dome – Amesterdão, PB

19/6 – Festhalle – Frankfurt, ALE

21/6 – Lanxess Arena – Colónia, ALE

22/6 – Accor Arena – Paris, FRA

28/6 – Sportpaleis – Antuérpia, BEL

30/6 – Mercedes-Benz Arena – Berlim, ALE

2/7 – Hallenstadion – Zurique, SUI