Com a chegada dos Black Mamba à final do festival da Eurovisão, as hipóteses de Portugal nas casas de apostas dispararam. Segundo este barómetro da popularidade dos artistas a concurso, Portugal surge em 8º lugar no ranking de favoritos. Contudo, a análise pode ser ainda mais pormenorizada, dado que no 'observatório' do site Eurovision World, que congrega palpites das várias casas de apostas, é possível verificar qual a tendência previsível dos júris nacionais, bem como do televoto.

Sabendo-se que a métrica que definirá a classificação final do festival combina votos das delegações de cada país com a votação dos espectadores de todos os países a concurso, as previsões apontam para resultados diferentes isolando cada um dos escrutínios. Prevê-se, pois, que as delegações dos vários países, compostas por artistas, membros da indústria musical, críticos e especialistas, sejam mais amigas de Portugal: 'Love Is On My Side' consegue ser mesmo a 5ª canção mais bem posicionada nesta lista, só sendo ultrapassada pelas dos países que já eram, há muito favoritos: França, Malta, Suíça e Itália. Analisando só o televoto, o apetite pela canção nacional fá-la descer à 12ª posição.

Outros dados, também provenientes da ponderação de previsões das casas de apostas: a possibilidade de Portugal terminar entre os 3 primeiros é de 10%, subindo para 17% se falarmos em top 5 e uns soalheiros 50% no caso do top 10. Prognósticos que se fazem antes do fim: as grandes decisões serão tomadas perto da meia-noite deste sábado, na Ahoy Arena, em Roterdão (Países Baixos).