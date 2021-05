Depois de uma atuação segura, esta quinta-feira, na segunda meia-final do Festival da Eurovisão, os Black Mamba, que representam Portugal no evento, foram apurados para a final de sábado e estão mesmo entre os dez países com mais probabilidades de vencer.

Segundo as casas de apostas, que vêm monitorizando a popularidade dos artistas a concurso, a maior candidata à vitória é a Itália, seguida de França, Malta e Suíça. Ucrânia, Islândia e Finlândia ocupam os lugares seguintes. Portugal surge em 8º lugar neste ranking de favoritos mantido pelo site Eurovision World, que congrega palpites de 17 casas de apostas. A 9 de maio, recorde-se, era 25º.

O top 10 fica completo com as canções de São Marinho e Bulgária.

Os países com menor probabilidade de se sagrarem vencedores são Alemanha, Albânia e Espanha.

Reveja aqui a atuação dos Black Mamba, ontem em Roterdão. A grande final acontece este sábado, 22 de maio, pelas 20h.