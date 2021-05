Os sul-coreanos BTS acabam de lançar um novo single, intitulado 'Butter', e os fãs não foram os únicos a reparar nas semelhanças entre a canção e 'Another One Bites the Dust', êxito de 1980 dos Queen. A própria banda inglesa já reagiu nas redes sociais.

Brian May e companhia partilharam uma publicação no Twitter, entretanto apagada, escrevendo um excerto de 'Another One Bites the Dust', "are you ready hey are you ready for this...", e acrescentando: "Another One Bites the Dust x BTS Butter".

Entretanto, numa conferência de imprensa, os BTS falaram sobre as semelhanças entre as duas canções e o comentário dos Queen, dizendo: "eles são mais velhos do que nós, claro. Quando atuámos no Estádio de Wembley prestámo-lhes homenagem. Percebemos que o tweet deles ficou viral, mas 'Butter' não usa sample dessa canção nem é uma homenagem".

Questionada sobre a hipótese de uma colaboração entre as duas bandas, a boy band sul-coreana respondeu: "não temos planos nesse sentido, mas claro, se houver oportunidade, telefonem-nos Queen. Por favor, Queen, telefonem-nos. Estaremos à espera, seja quando for".