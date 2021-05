Lady Gaga revelou ter passado por "um grande surto psicótico", após ter sido violada, aos 19 anos.

A cantora esteve à conversa com Oprah Winfrey e o Príncipe Harry, em "The Me You Can't See", um novo programa da Apple TV sobre saúde mental.

Segundo Gaga, tudo se passou quando um produtor ameaçou destruir todas as suas gravações caso ela não se despisse e tivesse relações sexuais consigo. Durante o incidente, a autora de 'Poker Face' esteve "praticamente desmaiada".

O trauma, explicou Gaga, fê-la vomitar e adoecer, e teve efeitos duradouros. "Durante vários anos, não fui a mesma rapariga", contou.

A cantora nunca revelou o nome do homem que a violou, mas disse ter passado por episódios de auto-mutilação na tentativa de lidar com o caso. O processo até uma cura total tem sido lento, afirmou.