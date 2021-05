Menos de uma hora após se terem apurado para a grande final do Festival Eurovisão da Canção, os Black Mamba divulgaram um novo single.

'Crazy Nando' é, de acordo com o grupo, "uma paródia acerca de um estereótipo do casanova, aquele homem por quem todas as mulheres suspiram e desmaiam só de ouvir o seu nome".

O vídeo para 'Crazy Nando' foi gravado já em Roterdão, cidade onde se realiza este ano o Festival da Eurovisão. Veja-o aqui: