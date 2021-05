Foram detetados 15 casos positivos de Covid-19, entre as 58 mil pessoas que participaram nos eventos de teste organizados pelo governo britânico no início do mês.

Estes dados foram avançados pelo jornal The Telegraph, e incluem o público presente nos Prémios BRIT, nos concertos e raves realizados em Liverpool e nos jogos de futebol que ocorreram no Estádio de Wembley, a contar para a Taça de Inglaterra.

Tais números alimentam as esperanças dos britânicos de que os grandes eventos ao ar livre possam regressar já este verão, indo assim de encontro ao plano de desconfinamento traçado pelo governo de Boris Johnson, que prevê o levantamento de todas as restrições a 21 de junho.

As 58 mil pessoas envolvidas nestes eventos de teste foram obrigadas a fazer dois testes à Covid-19, antes e depois dos mesmos.