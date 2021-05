Afonso Rodrigues, vocalista da banda Sean Riley & the Slowriders, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o músico português fala sobre o novo álbum da sua banda, "Life", o primeiro sem o baixista Bruno Simões, desaparecido em 2016. Continuar a fazer música com Sean Riley & the Slowriders é, explica Afonso Rodrigues, uma forma de manter a “energia” de Bruno Simões por perto.



A forma como este disco reflete "uma altura muito particular" na vida do grupo, as saudades dos palcos - os Sean Riley & the Slowriders atuam no Maria Matos, em Lisboa, a 15 de junho - e ainda a paixão de Afonso Rodrigues pelas motas são outros dos temas do Posto Emissor desta semana.

Também neste Posto Emissor falamos sobre "Certain Rivers", o novo álbum do cantor-compositor português Old Jerusalem, e sobre o reacender da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, assunto comentado por vários músicos ao longo das últimas semanas e abordado aqui por Afonso Rodrigues. Os concertos agendados para os próximos dias completam o Posto Emissor desta semana.

A apresentação do 61º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.