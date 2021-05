Portugal está apurado para final do festival da Eurovisão. 'Love Is on My Side', dos Black Mamba foi uma das 10 canções apuradas na segunda eliminatória do certame, que teve lugar na Ahoy Arena, em Roterdão (Países Baixos), esta quinta-feira.

Feitas as contagens dos votos das várias delegações nacionais e do público europeu, Portugal ficou entre as nações apuradas para a noite decisiva de sábado, juntando-se às 10 já escaladas na primeira semifinal e aos chamados 'Big 5' (países com entrada fixa na final, a par do organizador). Recorde aqui a atuação:

Foram estes os 10 países apurados na 2ª semifinal:

Albânia

Sérvia

Bulgária

Moldávia

Portugal

Islândia

San Marino

Suíça

Grécia

Finlândia