Os Slipknot estão neste momento em estúdio, a fazer "música de Deus". Quem o diz é Shawn "Clown" Crahan, percussionista da banda, em entrevista com Kylie Olsson.

O grupo encontra-se neste momento a trabalhar no sucessor de "We Are Not Your Kind", editado em 2019. Para "Clown", os elementos dos Slipknot estão "felizes" - e o percussionista deixou ainda um rasgado elogio a Corey Taylor.

"Está a cantar de uma forma que nunca tinha ouvido. Isso emociona-me muito", afirmou. "Compusemos grandes canções e, derivado disso, o meu vocalista preferido cantou-as".

"É tudo o que consigo dizer. Estamos a fazer música de Deus, e estamos a divertir-nos imenso. É ótimo poder estar com toda a gente, e estão todos bem-dispostos... É como o fechar de um círculo", garantiu. "Sinto-me um puto, é como se tivéssemos voltado aos primeiros tempos da banda".