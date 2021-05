O NOS Alive não se vai realizar este ano, comunica a Everything Is New, empresa que o organiza.

“Não é uma decisão que tomamos de ânimo leve”, pode ler-se na nota publicada esta quinta-feira nas redes sociais do festival e da promotora.

A organização dá como razão para o adiamento a situação pandémica que limita a circulação entre países.

Em 2022, o festival acontecerá a 6, 7, 8 e 9 de julho. A Everything Is New informa que os bilhetes adquiridos para o NOS Alive 20 e NOS Alive 21 são válidos para os dias da semana correspondentes do NOS Alive 22, podendo também ser pedido o reembolso dos bilhetes ou passes comprados para as edições que se viram adiadas.