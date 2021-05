O cantor brasileiro Kevinho teve de esclarecer que quem morreu no passado domingo foi MC Kevin e não ele, depois de algumas pessoas os terem confundido devido ao nome.

"Não acredito que vou ter de explicar que eu sou o Kevinho e que quem faleceu foi o meu amigo MC Kevin", escreveu Kevinho no Twitter, "a internet está aí para isso, informem-se antes de saírem postando qualquer coisa por hype".

O artista chegou mesmo a partilhar uma mensagem que recebeu de um seguidor: "achei que era você e já estava aqui a comemorar, mas como também é um funkeiro continuarei a comemoração", reagindo a dizer "o que responder a um lixo destes? A humanidade está perdida".

Antes, ao saber da morte de MC Kevin, Kevinho já tinha deixado uma mensagem de pesar nas redes sociais. "Que tristeza, meu Deus. Meu irmãozinho foi-se. O funk está de luto", disse, "eu conhecia o Kevin há 7 anos e ele sempre foi desse jeitinho, doidinho, amoroso, brincalhão, um rapaz puro e do bem".

Recorde-se que MC Kevin morreu no passado domingo depois de ter caído da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. O artista estaria, alegadamente, a tentar escapar da mulher porque se encontrava no quarto com outra mulher.