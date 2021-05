O festival Santa Casa Alfama vai regressar a Lisboa nos dias 24 e 25 de setembro e as primeiras confirmações no cartaz são Camané, Sara Correia (atuam no primeiro dia) e Miguel Moura (sobe ao palco no segundo dia).

Depois de na edição de 2020 o festival de fado ter sido dedicado ao centenário de Amália Rodrigues, este ano homenageará Carlos do Carmo, que faleceu a 1 de janeiro passado.

A organização do Santa Casa Alfama revela, em comunicado, que além de várias surpresas a anunciar em breve, o evento receberá uma "grande concerto de homenagem, protagonizado por vozes que são herdeiras do imenso legado" de Carlos do Carmo.

O evento contará, como é hábito, com vários palcos, que receberão mais de 40 concertos, e decorrerá "cumprindo com todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde em vigor à data do festival".

Os bilhetes estarão à venda até 31 de agosto por €20,00 (um dia) e €30,00 (dois dias), passando depois a custar, respetivamente, €25,00 e €35,00 - nos dias do festival, o diário custará €30,00 e o passe de dois dias €40,00.